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Metsik / Mõtsik Margus Mõtsik/

Место рождения

Majala, Konguta

Дата рождения

07.01.1832

Дата смерти

11.04.1903

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1832

Отец: Metsik Matto Toomas

Мать: Metsik (Peddajas) Mai

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1852

Жена: не указана

Бракосочетание
1858

Жена: не указана

Бракосочетание
23.07.1867

Жена: не указана

Смерть
11.04.1903

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