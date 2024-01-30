Metsik / Mõtsik Margus Mõtsik/
Место рожденияMajala, Konguta
Дата рождения07.01.1832
Дата смерти11.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1832
Отец: Metsik Matto Toomas
Мать: Metsik (Peddajas) Mai
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1852
Жена: не указана
Бракосочетание
1858
Жена: не указана
Бракосочетание
23.07.1867
Жена: не указана
Смерть
11.04.1903