Бартила ГIайиша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартила ГIайиша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдусаламова Чакар Жаватхановна

Отец ребёнка: Абдусаламов Жаватхан Абдусаламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашаханова Хурулэн Жаватхановна

Отец ребёнка: Абдусаламов Жаватхан Абдусаламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдусаламов Жаватхан Абдусаламович

Смерть
Неизвестно
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