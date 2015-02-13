Фаизрахманова (Дубова) Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1961
Дата смерти13.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Сын: Фаизрахманов Руслан Рашитович
Отец ребёнка: Фаизрахманов Рашат
Рождение
24.04.1961
Отец: Дубов Семен Владимирович
Мать: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаизрахмановна Регина Рашитовна
Отец ребёнка: Фаизрахманов Рашат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаизрахманов Рашат
Смерть
13.02.2015