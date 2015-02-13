Фаизрахманова (Дубова) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизрахманова (Дубова) Нина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1961

Дата смерти

13.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952

Сын: Фаизрахманов Руслан Рашитович

Отец ребёнка: Фаизрахманов Рашат

Рождение
24.04.1961

Отец: Дубов Семен Владимирович

Мать: Дубов Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаизрахмановна Регина Рашитовна

Отец ребёнка: Фаизрахманов Рашат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаизрахманов Рашат

Смерть
13.02.2015
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