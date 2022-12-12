Шванченко Николай Куприянович ?
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шванченко Иван Николаевич ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Василий ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Михаил ?
Мать ребёнка: не указана
2004
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Кировоградская область, Украина