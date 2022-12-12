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Шванченко Николай Куприянович ?

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Место рождения

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Мать: Шванченко Анастасия Ионовна ?

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шванченко Иван Николаевич ?

Мать ребёнка: не указана

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Василий ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Михаил ?

Мать ребёнка: не указана

2004
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кировоградская область, Украина
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