Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сергей Емельянов

Мать ребёнка: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Илья Емельянов

Мать ребёнка: ?

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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