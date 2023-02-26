Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сергей Емельянов
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1858
Сын: Илья Емельянов
Мать ребёнка: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно