Игнатий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Игнатий Федорович (ок. 1690 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Панфилова Рыбинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Прасковья, супруга пономаря Михаила Ивановича. (о ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
1715
священник
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Прасковья Игнатьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно