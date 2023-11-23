Игнатий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатий Федорович (ок. 1690 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Панфилова Рыбинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Прасковья, супруга пономаря Михаила Ивановича. (о ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
1715
священник
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Прасковья Игнатьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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