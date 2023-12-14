Яцышин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцышин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
06.01.1954

Сын: Виктор Владимирович Яцышин

Мать ребёнка: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Яцышин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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