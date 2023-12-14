Яцышин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1954
Сын: Виктор Владимирович Яцышин
Мать ребёнка: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Яцышин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно