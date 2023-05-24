Шеломов Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шеломов Илья Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шеломова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шеломова) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно