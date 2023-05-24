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Шеломов Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шеломов Илья Агеевич

Мать: Шеломова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шеломов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шеломова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шеломова) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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