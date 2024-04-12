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Дардур Юрий Федорович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Дардур Федор

Мать: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Дардур Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Бракосочетание
До 1787

Жена: Дардур Параскева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дардур Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дардур Христофор Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Смерть
Около 1825
Похороны
Неизвестно
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