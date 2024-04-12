Дардур Юрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Дардур Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Бракосочетание
До 1787
Жена: Дардур Параскева
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Смерть
Около 1825
Похороны
Неизвестно