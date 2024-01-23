Головин Евгений Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Евгений Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

2004 г.р.
2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979

Отец: не указан

Мать: Головина Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
07.07.2004

Дочь: Головина Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.05.2009

Дочь: Головина Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна

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