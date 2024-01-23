Головин Евгений Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979
Рождение ребёнка
07.07.2004
Дочь: Головина Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.05.2009
Дочь: Головина Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина Мария Геннадьевна