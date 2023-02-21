Макухина Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина Агриппина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Макухин Федор Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макухина Анна Семенова

Отец ребёнка: Макухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Созонт Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Ефрем Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен Михайлов

Смерть
Неизвестно
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