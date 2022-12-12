Абдулгайний Муталлипов
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Муталлип Халитов
Мать: Забейда
Рождение ребёнка
1825
Сын: Абдулфаварис Абдулгайниев
Мать ребёнка: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фахриямал Абдулгайниева
Мать ребёнка: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хубиямал Абдулгайниева
Мать ребёнка: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хабибямал Абдулгайниева
Мать ребёнка: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шамсиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсиямал
Место жительства
Неизвестно