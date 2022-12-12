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Абдулгайний Муталлипов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Муталлип Халитов

Мать: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Абдулфаварис Абдулгайниев

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фахриямал Абдулгайниева

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хубиямал Абдулгайниева

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хабибямал Абдулгайниева

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абдулвахит Абдулгайниев

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Габдулвагап Абдулгайниев

Мать ребёнка: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсиямал

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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