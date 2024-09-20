Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова

Место рождения

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

С 1833 по 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834

Отец: Наганов Евдоким Юстинов

Мать: не указана

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Федот Еремиев

Рождение ребёнка
С 1858 по 1859

Сын: Бабкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Бабкин Федот Еремиев

Рождение ребёнка
16.12.1860

Сын: Бабкин Стефан Федотович

Отец ребёнка: Бабкин Федот Еремиев

Смерть
Неизвестно

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