Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияС 1833 по 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834
Отец: Наганов Евдоким Юстинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабкин Федот Еремиев
Рождение ребёнка
С 1858 по 1859
Отец ребёнка: Бабкин Федот Еремиев
Рождение ребёнка
16.12.1860
Отец ребёнка: Бабкин Федот Еремиев
Смерть
Неизвестно