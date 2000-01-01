Петров Уткин Никанор
Место рождениядеревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти02.11.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Исаев Кузнецов Фёкла
Мать ребёнка: Петров Уткин Наталия
деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петров Уткин Наталия
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
02.11.1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.11.1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя