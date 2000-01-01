Петров Уткин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Уткин Никанор

Петров Уткин Никанор

avatar

Место рождения

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

02.11.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Исаев Кузнецов Фёкла

Мать ребёнка: Петров Уткин Наталия

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петров Уткин Наталия

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
02.11.1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.11.1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close