Писарева (Малахова) Меланья Павлова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти08.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Малахов Павел Макаров
Мать: Малахова Матрена Петрова
Бракосочетание
31.01.1869
Рождение ребёнка
01.10.1871
Дочь: Иустина Захаровна
Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Писарев Феофилакт Захаров
Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев
Рождение ребёнка
04.12.1879
Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Евсюков (писарев) Илларион (Захарович)
Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев
Смерть
08.11.1885
Причина смерти: от горячки