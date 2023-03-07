Писарева (Малахова) Меланья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Малахова) Меланья Павлова

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Место рождения

Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

08.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Малахов Павел Макаров

Мать: Малахова Матрена Петрова

Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1869

Муж: Писарев Захар Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1871

Дочь: Иустина Захаровна

Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Писарев Феофилакт Захаров

Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1879

Сын: Писарев Николай Захаров

Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Евсюков (писарев) Илларион (Захарович)

Отец ребёнка: Писарев Захар Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.11.1885
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от горячки
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