Гринева (Шнырикова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти17.07.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гринева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Гринев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гринев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Гринев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринев Михаил
Смерть
17.07.1981
Пушкин, Царскосельский уезд