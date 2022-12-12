Гринева (Шнырикова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринева (Шнырикова) Татьяна Яковлевна

Гринева (Шнырикова) Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

17.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шныриков Яков Януарьевич

Мать: Шнырикова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гринева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Гринев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гринев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Гринев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринев Михаил

Смерть
17.07.1981
Пушкин, Царскосельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close