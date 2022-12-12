Майоров Иван Ваильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951 или 1953
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Майоров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Майорова Федосья (Фаина) Алексадровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно