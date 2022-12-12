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Майоров Иван Ваильевич

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Место рождения

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1951 или 1953

Жена: Майорова Федосья (Фаина) Алексадровна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Майоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Майорова Федосья (Фаина) Алексадровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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