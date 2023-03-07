Стрелец Иван Павлов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1864 и 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865
Отец: Стрелец Павел Иванов
Мать: Татьяна Федорова
Место жительства
02.03.1887
пароход Россия
Бракосочетание
22.09.1891 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Дочь: Иващенко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Афанасиева
Смерть
Неизвестно