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Стрелец Иван Павлов

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Место рождения

Тиниця, Чернігівська область

Дата рождения

Между 1864 и 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1833 и 1837 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865

Отец: Стрелец Павел Иванов

Мать: Татьяна Федорова

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
02.03.1887
пароход Россия
Бракосочетание
22.09.1891 ст.

Жена: не указана

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Дочь: Иващенко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Афанасиева

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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