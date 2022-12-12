Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Смирнов Николай Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
До 1897