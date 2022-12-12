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Смирнов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Смирнов Николай Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Смирнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Михайлова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
До 1897
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