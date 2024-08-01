Воложанинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоложанинов Николай

Воложанинов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

После 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Жена: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна

Военная служба
Около ?.07.1938
Рождение ребёнка
21.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Развод
1955

Жена: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна

Смерть
После 1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.