Воложанинов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиПосле 1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Военная служба
Около ?.07.1938
Рождение ребёнка
21.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воложанинова (Муллова) Таисия Петровна
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Развод
1955
Смерть
После 1984