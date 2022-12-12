Зленко Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зленко Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1914 год - крестьянин хутора Юрков (ныне - хутор Юрков в Красногвардейском районе Белгородской области).
Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.

Дочь: Зленко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зленко Дарья Ивановна

Юрков, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви сел Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зленко Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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