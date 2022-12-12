Зленко Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1914 год - крестьянин хутора Юрков (ныне - хутор Юрков в Красногвардейском районе Белгородской области).
Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.
Дочь: Зленко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зленко Дарья Ивановна
Юрков, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви сел Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зленко Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно