Пешков Христофор Евлампович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Евлампий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пешков Леонид Христофорович
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Вдовенко Валентина Христофоровна
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чеснокова Лидия Христофоровна
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пешков Борис Христофорович
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Пешков Владимир Христофорович
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Пешков Николай Христофорович
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1947
Дочь: Мельник Зинаида Христофоровна
Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно