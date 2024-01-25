Пешков Христофор Евлампович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Христофор Евлампович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Евлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пешков Леонид Христофорович

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Вдовенко Валентина Христофоровна

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чеснокова Лидия Христофоровна

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пешков Борис Христофорович

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Пешков Владимир Христофорович

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Пешков Николай Христофорович

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1947

Дочь: Мельник Зинаида Христофоровна

Мать ребёнка: Пешкова Павлина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Павлина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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