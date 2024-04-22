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Ирина Аксеновна

Место рождения

Кузовино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

С 1795 по 1799 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Аксён Ефимович

Мать: Дарья Меркурьевна

Кузовино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
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Рождение ребёнка
С 1795 по 1799

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Егор Трофимович

Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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