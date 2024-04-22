Ирина Аксеновна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Аксён Ефимович
Мать: Дарья Меркурьевна
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Рождение ребёнка
С 1795 по 1799
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Егор Трофимович
Иванцево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно