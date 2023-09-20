Корж Петр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Корж Иван Петрович
Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
07.04.1922
Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
18.01.1928
Дочь: Тюленева (Корж) Наталия Петровна
Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова
Смерть
Около 1936