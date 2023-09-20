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Корж Петр Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1916

Сын: Корж Иван Петрович

Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
07.04.1922

Сын: Корж Гаврила Петрович

Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
18.01.1928

Дочь: Тюленева (Корж) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Корж (Корж (Задорожная)) Евдокия Давидова

Смерть
Около 1936

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