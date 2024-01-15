Неизвестно Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Неизвестно Иван
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Неизвестно Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно