Неизвестно Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Неизвестно Иван

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Неизвестно Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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