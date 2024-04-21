Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

30.03.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Архипов Михаил

Мать: не указана

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1856

Муж: не указан

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Финашин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Финашин Николай Тихонович

Смерть
30.03.1897
Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Умерла от чахотки
Рождение ребёнка
18811874

Сын: Финашин Егор (Георгий) Николаевич

Отец ребёнка: Финашин Николай Тихонович

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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