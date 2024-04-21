Финашина (Архипова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти30.03.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Архипов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1856
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Финашин Николай Тихонович
Смерть
30.03.1897
Умерла от чахотки
Рождение ребёнка
18811874
Сын: Финашин Егор (Георгий) Николаевич
Отец ребёнка: Финашин Николай Тихонович