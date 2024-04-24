Дубровская (Дубровская) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти18.04.1839 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1839 ст.
Причина смерти: от родимца | № 13.18 апреля 1839 г. умерла, погребена 21. Деревни Верхней Почитанки крестьянина Федора Степанова дочь Анастасия от родимца. Берикульская Михайло-Архангельская церковь с... Показать все