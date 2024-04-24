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Дубровская (Дубровская) Анастасия Федоровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

18.04.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дубровский Федор Степанович

Мать: Дубровская Дарья Акимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
18.04.1839 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от родимца | № 13.18 апреля 1839 г. умерла, погребена 21. Деревни Верхней Почитанки крестьянина Федора Степанова дочь Анастасия от родимца. Берикульская Михайло-Архангельская церковь с... Показать все

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