Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипская (Глинкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлипская (Подлипская) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Подлипский Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлипский Виктор Семенович

Отец ребёнка: Подлипский Семен Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлипский Семен Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Подлипский Петр Семенович

Отец ребёнка: Подлипский Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
10.09.1962

Дочь: Чеботарева (Подлипская) Нина Семеновна

Отец ребёнка: Подлипский Семен Кузьмич

Смерть
15.11.2017

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