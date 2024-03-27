Нигматуллин Абдулвали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Нигматулла Мурсалимов
Мать: Хамида
Рождение ребёнка
1832
Сын: Нигметзян Мулла Абдулвалеев
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Завадалгаян Вали Кызы
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Газизя Абдулвали Кызы
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Магруй Абдулвали Кызы
Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Жязиля
Мать ребёнка: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зядиря
Мать ребёнка: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)
Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно