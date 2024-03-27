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Нигматуллин Абдулвали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Нигматулла Мурсалимов

Мать: Хамида

Рождение ребёнка
1832

Сын: Нигметзян Мулла Абдулвалеев

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ахметзян Абдулхалик Улы

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Завадалгаян Вали Кызы

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Газизя Абдулвали Кызы

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мухаметзян Абдулвали Улы

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Магруй Абдулвали Кызы

Мать ребёнка: Фатыма Абзямирова

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Жязиля

Мать ребёнка: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зядиря

Мать ребёнка: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Смерть
Неизвестно
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