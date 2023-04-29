Яновская Текле Камилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновская Текле Камилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

км
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1868

Дочь: Ярёменко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1868

Дочь: Кочмержевская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1871

Дочь: Ярёменко Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1872

Дочь: Ярёменко Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Ярёменко Борис Николаевич

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Ярёменко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1875

Дочь: Ярёменко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1878

Дочь: Ярёменко Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1882

Сын: Ярёменко Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярёменко Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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