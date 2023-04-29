Яновская Текле Камилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1868
Дочь: Ярёменко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1868
Дочь: Кочмержевская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1871
Дочь: Ярёменко Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1872
Дочь: Ярёменко Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Ярёменко Борис Николаевич
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1874
Сын: Ярёменко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1875
Дочь: Ярёменко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1878
Дочь: Ярёменко Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1882
Отец ребёнка: Ярёменко Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно