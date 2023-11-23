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(Покровская) Ольга Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Воскресенская (Покровская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Покровский Фёдор Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Покровский Никанор Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Покровский Виссарион Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Покровская) Анна Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Смерть
24.04.1895

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