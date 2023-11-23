(Покровская) Ольга Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти24.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Воскресенская (Покровская) Мария Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Покровский Фёдор Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Покровский Никанор Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Покровский Виссарион Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Покровская) Анна Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Смерть
24.04.1895