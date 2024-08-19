Jankovskis Kārlis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jankovskis Kārlis

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Jankovskis Jankowsky Ernest

Мать: Jankovska Jankowsky (Zeniņa Zenina) Ize Ilze Ильзе

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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