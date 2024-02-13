Душанков Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Душанков Петр Яковлевич
Мать: Душанкова Дина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазнатарова Диана Юрьевна
Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна