Душанков Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душанков Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Душанков Петр Яковлевич

Мать: Душанкова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душанков Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазнатарова Диана Юрьевна

Мать ребёнка: Якуба Наталья Андреевна

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