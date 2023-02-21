Юхнов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2012
Дочь: Юхнова Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
22.01.2016
Рождение ребёнка
22.07.2016
Сын: Юхнов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
20.11.2019
Дочь: Юхнова Дарина Владимировна
Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
16.08.2021
Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна