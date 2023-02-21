Юхнов Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮхнов Владимир Евгеньевич

Юхнов Владимир Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2012

Дочь: Юхнова Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
22.01.2016

Жена: Юхнова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
22.07.2016

Сын: Юхнов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
20.11.2019

Дочь: Юхнова Дарина Владимировна

Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.2021

Сын: Юхнов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Юхнова Анастасия Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close