Осипова (Платонова) Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Платонова) Павла Васильевна

Осипова (Платонова) Павла Васильевна

Место рождения

Брязгино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Платонов Василий Платонович

Мать: не указана

Брязгино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Муж: Осипов Николай Осипович

Серково, Свердловский район, Северный край
Оба первым браком. (возраст указать забыли)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Осипова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Осипова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Осипов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.