Осипова (Платонова) Павла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Платонов Василий Платонович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Оба первым браком. (возраст указать забыли)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Осипова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Осипова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Осипов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Осипович
Смерть
Неизвестно