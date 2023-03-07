Ефремова Федора Минаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Ефремов Василий Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1892
Сын: Ефремов Николай Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович
Рождение ребёнка
21.03.1894
Сын: Ефремов Василий Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно