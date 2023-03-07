Ефремова Федора Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Федора Минаевна

Ефремова Федора Минаевна

avatar

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Ефремов Василий Федорович

Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Ефремов Николай Федорович

Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Ефремов Василий Федорович

Отец ребёнка: Ефремов Федор Павлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close