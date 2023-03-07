Борис Ильин
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Илья Петров
Рождение ребёнка
16.03.1838
Дочь: Агриппина Борисова
Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)
Рождение ребёнка
28.06.1843
Дочь: Марфа Борисова
Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)
Рождение ребёнка
04.01.1846
Сын: Григорий Борисов
Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения (Григорьева?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно