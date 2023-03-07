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Борис Ильин

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Илья Петров

Мать: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1838

Дочь: Агриппина Борисова

Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1843

Дочь: Марфа Борисова

Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1846

Сын: Григорий Борисов

Мать ребёнка: Евгения (Григорьева?)

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения (Григорьева?)

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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