Галия
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Сагадатбану Гарифулла Кызы
Отец ребёнка: Гарифулла Фазлулла Улы
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарифулла Фазлулла Улы