Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галия

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Сагадатбану Гарифулла Кызы

Отец ребёнка: Гарифулла Фазлулла Улы

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифулла Фазлулла Улы

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