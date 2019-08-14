Краснов Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Антон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1997 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1991

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2019

Сын: Краснов Артем Антонович

Мать ребёнка: Краснова Инна Владимировна

Рождение ребёнка
26.07.2022

Дочь: Краснова Ева Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Инна Владимировна

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