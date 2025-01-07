Щукина (Хмырова) Екатерина Леонтьевна 25.11.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Хмырова) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.11.1856 ст.

Дата смерти

13.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1856 ст.

Отец: Хмыров Леонтий Романович

Мать: Хмырова (Горностаева) Ксения Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Казак Студенецкого полка Антон Щукин и казачья девица Дарья Хмырова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1996, стр. 85 Дочь казака Студенецкого полка, православная
Бракосочетание
04.11.1874 ст.

Муж: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №176, стр. 96
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Дочь: Иванова (Щукина) Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Наум Федорович Щукин и казачья жена Феодосия Лаврентьевна Щукина ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №236, стр. 166 Дочь казака Студен... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Дочь: Щукина Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Наум Федорович Щукин и казачка Феодосия Лаврентьевна Щукина ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №323, стр. 145 Дочь казака Студенецког... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.

Дочь: Щукина Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник: казак Студенецкого полка Стефан Васильевич Савинков и казачка Феодосия Лаврентьевна Щукина ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №464, стр. 14 Дочь казака Студене... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.

Дочь: Щукина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Стефан Васильев и девица Агафья (Агапия) Павловна Щукина ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №568, стр. 65 Дочь казака Студенецкого по... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1891 ст.

Дочь: Щукина Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: оренбургский мещанин Богданов Сергей Иванович и девица Денисова Елена Михайлова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1284, стр. 69 Дочь казака Студенецкого пол... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1894 ст.

Сын: Щукин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: священник Студенецкого поселка Генерозов Павел Николаевич и солдатская дочь Денисова Елена Михайловна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №922, стр. 68 Сын каз... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1897 ст.

Сын: Щукин Ион Григорьевич

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Щукин и казачья жена Елена Михайловна Попова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1019, стр. 13 Сын казака Студенецк... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Дочь: Щукина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Щукин Иван Александрович и казачья жена Попова Елена Михайловна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1138, стр. 203 Дочь казака Студе... Показать все
Смерть
13.02.1921
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Дата смерти не подтверждена документами

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