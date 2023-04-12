Русяев Федор Моисеев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русяев Моисей Сидоров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русяев Егор Федоров
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Новое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область