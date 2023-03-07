Товиева (Писарева) Юлия Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Егорова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Товиева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Товиева Мария Александровна
Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кострова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно