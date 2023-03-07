Товиева (Писарева) Юлия Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товиева (Писарева) Юлия Всеволодовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Писарев Всеволод Андреевич

Мать: Писарева Александра Леонтьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Егорова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Товиева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Товиева Мария Александровна

Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кострова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Товиев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товиев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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