Торопченов Роман Петров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1837 и 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1839
Бракосочетание
03.02.1860
Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.
Дочь: Торопченова Мария Романова
Мать ребёнка: Торопченова Агрипина Михайлова
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1877
Сын: Торопченов Степан Романов
Мать ребёнка: Торопченова Агрипина Михайлова
Смерть
Неизвестно