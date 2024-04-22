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Торопченов Роман Петров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Между 1837 и 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1839

Отец: Торопченов Петр Романов

Мать: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1860

Жена: Торопченова Агрипина Михайлова

Рождение ребёнка
24.01.1867 ст.

Дочь: Торопченова Мария Романова

Мать ребёнка: Торопченова Агрипина Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Торопченов Степан Романов

Мать ребёнка: Торопченова Агрипина Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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