Вада Леонид (Леонтий) Данилович
Место рождения
Дата рождения23.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892 ст.
Арест
03.04.1937
Город назывался Орджоникидзе
Осуждение
15.06.1937
Осудивший орган: линейный суд Орджоникидзевский ж.д. Статья: ст.58-3 УК РСФСР Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Отбывание наказания
С 16.06.1937 по 03.06.1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Отбывание наказания
С 04.06.1938 по 29.05.1939
Ухта, Ухта, Республика Коми
Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Смерть
Неизвестно