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Вада Леонид (Леонтий) Данилович

Место рождения

Подол, Чернігівська область

Дата рождения

23.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1858 по 1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892 ст.

Отец: Вада Даниил Иоаннов (Кондратов)

Мать: Вада (Белик) Мария Петрова

Подол, Чернігівська область
Арест
03.04.1937
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Город назывался Орджоникидзе
Осуждение
15.06.1937
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Осудивший орган: линейный суд Орджоникидзевский ж.д. Статья: ст.58-3 УК РСФСР Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Отбывание наказания
С 16.06.1937 по 03.06.1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Отбывание наказания
С 04.06.1938 по 29.05.1939
Ухта, Ухта, Республика Коми
Приговор: 8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _04.06.1938_ из тюрьмы г. Ростова. Освобожден _29.05.1939.
Смерть
Неизвестно

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