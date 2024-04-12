Бабашвили Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабашвили Руслан

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

23.05.1955

Дата смерти

?.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1955

Отец: Бабашвили Отар Ильич

Мать: Бабашвили Азаучан

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Аза

Мать ребёнка: Бабашвили Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабашвили Ирина

Смерть
?.11.1989
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Причина смерти: автокатастрофа
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