Бабашвили Руслан
Место рождения
Дата рождения23.05.1955
Дата смерти?.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1955
Отец: Бабашвили Отар Ильич
Мать: Бабашвили Азаучан
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Аза
Мать ребёнка: Бабашвили Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабашвили Ирина
Смерть
?.11.1989
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Причина смерти: автокатастрофа