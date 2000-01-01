Шенк (Schenck) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенк (Schenck) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

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Место рождения

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

12.08.1721

Дата смерти

13.08.1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1721

Отец: Шенк Франц

Мать: Филиппс Анна Маргарета

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.12.1747

Дочь: Шенк Анна Маргарета

Мать ребёнка: Бейер Анна Мария

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейер Анна Мария

Смерть
13.08.1787
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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