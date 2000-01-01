Шенк (Schenck) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)
Место рожденияОберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения12.08.1721
Дата смерти13.08.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1721
Отец: Шенк Франц
Мать: Филиппс Анна Маргарета
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.12.1747
Дочь: Шенк Анна Маргарета
Мать ребёнка: Бейер Анна Мария
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бейер Анна Мария
Смерть
13.08.1787
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция