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Саволайнен Йохан Петрович

Место рождения

Савеланойя

Дата рождения

18.11.1815

Дата смерти

26.06.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1815

Отец: Саволайнен Петр Йоханович

Мать: Саволайнен (Виролайнен) Елена Йохановна

Рождение ребёнка
10.03.1844

Дочь: (Саволайнен) Елена Йохановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1847

Сын: Саволайнен Петр Йоханович

Мать ребёнка: Саволайнен (Капанен) Анна Абрахамовна

Рождение ребёнка
06.09.1849

Дочь: (Саволайнен) София Йохановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1852

Дочь: (Саволайнен) Анна Йохановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.06.1869

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