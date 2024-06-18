Саволайнен Йохан Петрович
Место рожденияСавеланойя
Дата рождения18.11.1815
Дата смерти26.06.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1815
Рождение ребёнка
10.03.1844
Дочь: (Саволайнен) Елена Йохановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1847
Сын: Саволайнен Петр Йоханович
Мать ребёнка: Саволайнен (Капанен) Анна Абрахамовна
Рождение ребёнка
06.09.1849
Дочь: (Саволайнен) София Йохановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1852
Дочь: (Саволайнен) Анна Йохановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.06.1869