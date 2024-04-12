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Зрилин Степан Григорьевич

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Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1911 ст.

Дата смерти

16.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1934 г.р.
1941 г.р.
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ВЖ
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Место
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Рождение
25.12.1911 ст.

Отец: Зрилин Григорий Павлович

Мать: Зрилина Наталья Васильевна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1934

Сын: Зрилин Василий Степанович

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Зрилин Иван Степанович

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.08.1952

Жена: Зрилина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.04.1983
Сухобезводное, Семеновский, Нижегородская область
Причина смерти: Психическое заболевание
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