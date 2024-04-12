Зрилин Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1911 ст.
Дата смерти16.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911 ст.
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1934
Сын: Зрилин Василий Степанович
Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Зрилина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1946
Рождение ребёнка
09.03.1950
Бракосочетание
28.08.1952
Жена: Зрилина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1954
Рождение ребёнка
01.10.1957
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1983
Сухобезводное, Семеновский, Нижегородская область
Причина смерти: Психическое заболевание