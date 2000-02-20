Мустаева (Хасанова) Амина Хуснутдиновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1929
Дата смерти20.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929
Отец: Хасанов Хуснутдин
Рождение ребёнка
23.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Шамиль Асгатович
Рождение ребёнка
28.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Шамиль Асгатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2000