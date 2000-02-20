Мустаева (Хасанова) Амина Хуснутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева (Хасанова) Амина Хуснутдиновна

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.09.1929

Дата смерти

20.02.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929

Отец: Хасанов Хуснутдин

Мать: Хасанова Михрибанат Исмагиловна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Шамиль Асгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Шамиль Асгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Шамиль Асгатович

Смерть
20.02.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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