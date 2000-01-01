Нищеретов Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1941
Дата смерти10.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1941
Рождение ребёнка
19.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагутина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1967
Сын: Нищеретов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Нищеретова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нищеретова Людмила
Смерть
10.11.1990