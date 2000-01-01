Нищеретов Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищеретов Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1941

Дата смерти

10.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1941

Отец: Нищеретов Степан Самойлович

Мать: Нищеретова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагутина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1967

Сын: Нищеретов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Нищеретова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нищеретова Людмила

Смерть
10.11.1990
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